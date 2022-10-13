Лига Европы13 октября 2022, 21:03 | Обновлено 13 октября 2022, 21:07
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ВИДЕО. Забыли про игрока. Ренн открыл счет после навеса с углового
Кристофер Ву остался без опеки перед воротами киевского «Динамо»
13 октября 2022, 21:03 | Обновлено 13 октября 2022, 21:07
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13 октября в 19:45 в матче 4-го тура Лиги Европы играют киевское «Динамо» и французский «Ренн».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в польском Кракове на стадионе «Краковия». В трех турах «Динамо» потерпело три поражения и не набрало ни одного очка в группе.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
На 48-й минуте «Ренн» открыл счет после навеса с углового. Кристофер Ву остался без опеки перед воротами киевского «Динамо».
ГОЛ! 0:1. Кристофер Ву, 48 мин
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