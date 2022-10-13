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Лига Европы
13 октября 2022, 21:03 | Обновлено 13 октября 2022, 21:07
975
0

ВИДЕО. Забыли про игрока. Ренн открыл счет после навеса с углового

Кристофер Ву остался без опеки перед воротами киевского «Динамо»

13 октября 2022, 21:03 | Обновлено 13 октября 2022, 21:07
975
0
ВИДЕО. Забыли про игрока. Ренн открыл счет после навеса с углового
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября в 19:45 в матче 4-го тура Лиги Европы играют киевское «Динамо» и французский «Ренн».

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Матч проходит в польском Кракове на стадионе «Краковия». В трех турах «Динамо» потерпело три поражения и не набрало ни одного очка в группе.

На 48-й минуте «Ренн» открыл счет после навеса с углового. Кристофер Ву остался без опеки перед воротами киевского «Динамо».

ГОЛ! 0:1. Кристофер Ву, 48 мин

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Источник Sport.ua
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