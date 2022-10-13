Директор Металлиста 1925: «Остановить чемпионат – кинуть наш футбол в хаос»

Исполнительный директор харьковского «Металлиста 1925» Андрей Неделин высказался о возможном прекращении чемпионата Украины в Премьер-лиге.

Как известны, разговоры о приостановке сезоне стали вестись после того, как рашисты в последние дни заметно активизировали ракетные обстрелы мирных городов Украины и объектов критической инфраструктуры.

«Все участники УПЛ объединены в одном: приостановить чемпионат на неопределенный срок – это бросить наш футбол в очередной клуб хаоса и неопределенность. Вариант доиграть за границей почти нереален в столь сжатые сроки, материально большинство клубов не смогут себе этого позволить, плюс запрет рекламы азартных игр в странах Восточной Европы и Турции девальвирует контракты до нуля клубов с техническими и титульными спонсорами. Что на самом деле эквивалентно ряду банкротств и ликвидаций.

Эскалацию на военной трассе не исключили еще летом во время организационной подготовки к сезону. Нет наивных, все понимали с кем мы имеем дело и что рано или поздно что-нибудь подобное может произойти. Сегодня на первый план выходят навыки управления кризисами. В том числе, отыскивая более-менее разумные варианты преодоления темных времен этого сезона.

Патриотизм, вера в ВСУ и готовность к самопожертвованию в определенном смысле теперь должны побеждать над желанием получить стадо страусов, желающих спрятать голову глубже в песок. Мы знали все риски еще до начала чемпионата, понимали, что футбол не должен умирать, это единственная одышка для тысяч болельщиков по всей стране. Нас тяжело поразить, нашу свободу невозможно сломить. Осталось пережить «ракетные конвульсии» агрессора, который свирепствует от беспомощности военной составляющей и прибегает к самому позорному методу ведения войны – террору против мирного населения и критически важной инфраструктуре», – написал Неделин на своей странице в Фейсбук.