УПЛ – вторая с конца среди 74 лиг по количеству созданных моментов за матч

Международный центр спортивных исследований (CIES) презентовал рейтинг национальных футбольных лиг, взяв за основу количество созданных моментов в матчах 2022 года. В реестр вошли 74 чемпионата.

Украинская Премьер-лига расположилась на 73 позиции, имея средний показатель в 8,62 момента за игру. Ниже УПЛ только 2-й дивизион чемпионата Бразилии (8,41).

Согласно приведенной статистике, в матчах чемпионата Украины в среднем забивается 2,23 гола за игру (67-е место) при 0,21 гола – с пенальти (60-е место).

Лидером рейтинга является немецкая Бундеслига – 12,96 момента за игру. Чемпионат Германии шестой по количеству голов – 3,04. Больше всего забивают во втором дивизионе чемпионата Швейцарии – 3,38 мяча за игру.

Рейтинг лиг по среднему количеству созданных моментов и забитых голов

1. Бундеслига (Германия) – 12,96 / 3,04

2. 2-й дивизион Нидерландов – 12,67 / 3,05

3. Чемпионат Норвегии – 12,41 / 3,18

4. Чемпионат Катара – 12,21 / 3,22

5. Чемпионат Австралии – 12,15 / 3,04

6. 2-я Бундеслига – 12,04 / 2,96

7. Эредивизи (Нидерланды) – 12,01 / 2,92

8. Чемпионат Турции – 11,94 / 2,91

9. страна 404

10. АПЛ (Англия) – 11,88 / 2,84

11. Серия А (Италия) – 11,77 / 2,62

…14. Лига 1 (Франция) – 11,56 / 2,86

...28. Ла Лига (Испания) – 10,93 / 2,53

…51. Экстракласа (Польша) – 9,87 / 2,57

...73. УПЛ (Украина) – 8,62 / 2,23

74. 2-й дивизион Бразилии – 8,41 / 1,91