Стефано Импалломени: «Наполи напоминает мне Динамо полковника Лобановского»

Экс-полузащитник «Ромы», «Пескары», «Пармы» и ряда других команд Стефано Импалломени, комментируя блестящее начало сезона в исполнении «Наполи», сравнил эту команду с «Динамо» времен Валерия Лобановского.

«Мы должны изучить новое явление, которым является Лучано Спаллетти и его «Наполи». Они уже заявили о себе на международной арене, даже если пока еще ничего не выиграли. Спаллетти создал команду, которая играет так, словно прибыла с другой планеты. По исполнению схем она напоминает мне киевское «Динамо» полковника Лобановского», - заявил Импалломени.

Отметим, что «Наполи» на текущий момент является безоговорочным лидером турнирной таблицы Серии А, а также, выиграв четыре матча из четырех, досрочно гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.