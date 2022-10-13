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  4. Стефано Импалломени: «Наполи напоминает мне Динамо полковника Лобановского»
Италия
13 октября 2022, 16:58 |
772
0

Стефано Импалломени: «Наполи напоминает мне Динамо полковника Лобановского»

Команда великого Валерия Васильевича до сих пор остается мерилом качества на континенте

13 октября 2022, 16:58 |
772
0
Стефано Импалломени: «Наполи напоминает мне Динамо полковника Лобановского»
ilnobilecalcio.it. Стефано Импалломени

Экс-полузащитник «Ромы», «Пескары», «Пармы» и ряда других команд Стефано Импалломени, комментируя блестящее начало сезона в исполнении «Наполи», сравнил эту команду с «Динамо» времен Валерия Лобановского.

«Мы должны изучить новое явление, которым является Лучано Спаллетти и его «Наполи». Они уже заявили о себе на международной арене, даже если пока еще ничего не выиграли. Спаллетти создал команду, которая играет так, словно прибыла с другой планеты. По исполнению схем она напоминает мне киевское «Динамо» полковника Лобановского», - заявил Импалломени.

Отметим, что «Наполи» на текущий момент является безоговорочным лидером турнирной таблицы Серии А, а также, выиграв четыре матча из четырех, досрочно гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов.

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Источник Tuttomercatoweb
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