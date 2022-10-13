Италия13 октября 2022, 16:37 | Обновлено 13 октября 2022, 17:55
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Ювентус лишился Ди Марии
Полузащитник травмировался
13 октября 2022, 16:37 | Обновлено 13 октября 2022, 17:55
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Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария получил травму задней поверхности бедра в первом тайме матча в 4-м туре Лиги чемпионов (0:2) с «Маккаби» Хайфа.
Проведенное обследование полученного повреждения у аргентинца позволило установить сроки его восстановления. Ожидается, что хавбек «старой синьоры» вернется в строй не раньше чем через 20 дней.
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