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  4. Гусев, Ротань и еще 17 тренеров получили PRO-диплом УЕФА
Украина. Премьер лига
13 октября 2022, 14:55 |
144
0

Гусев, Ротань и еще 17 тренеров получили PRO-диплом УЕФА

Все претенденты успешно завершили двухлетний курс

13 октября 2022, 14:55 |
144
0
Гусев, Ротань и еще 17 тренеров получили PRO-диплом УЕФА
УАФ

Большая группа слушателей тренерских курсов Центра лицензирования УАФ получила диплом УЕФА категории PRO.

Кроме отечественных специалистов, обучение прошли слушатели из-за границы, в том числе из Бразилии, Австрии, Сербии и Лихтенштейна.

Тренерский диплом УЕФА категории PRO среди прочих получил и наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

Список тренеров, завершивших курсы по программе «PRO-диплом УЕФА» (2021-2022)

ФИО
1 Белаков Владимир Олегович
2 Бицюра Виктор Григорьевич
3 Богатыр Виктор Николаевич
4 Венглинский Олег Николаевич
5 Гнатив Роман Михайлович
6 Гусев Олег Анатольевич
7 Дейкунов Олег Васильевич
8 Жилмар Тадеу да Сильва
9 Зарицкий Михаил Юрьевич
10 Климовский Игорь Петрович
11 Костюк Игорь Владимирович
12 Кудзиева Елена Юрьевна
13 Левченко Виталий Григорьевич
14 Любенович Желько
15 Николини Карло
16 Ротань Руслан Петрович
17 Сукиасян Эрванд Гарсеванович
18 Федык Иван Зинонович
19 Цымбал Николай Владимирович

Отметим, что следующая группа из 20 претендентов на получение тренерских дипломов УЕФА категории PRO уже прошла собеседование, и их документы отправлены на рассмотрение УЕФА. Первые занятия с ними планируется провести перед началом ЧМ-2022. Полный курс, как обычно, продлится два года.

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Украинская ассоциация футбола Руслан Ротань Олег Гусев Иван Федык Карло Николини Желько Любенович Игорь Костюк Игорь Климовский Жилмар Олег Венглинский
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Источник Украинская ассоциация футбола
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