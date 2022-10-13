Гусев, Ротань и еще 17 тренеров получили PRO-диплом УЕФА
Все претенденты успешно завершили двухлетний курс
Большая группа слушателей тренерских курсов Центра лицензирования УАФ получила диплом УЕФА категории PRO.
Кроме отечественных специалистов, обучение прошли слушатели из-за границы, в том числе из Бразилии, Австрии, Сербии и Лихтенштейна.
Тренерский диплом УЕФА категории PRO среди прочих получил и наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань.
Список тренеров, завершивших курсы по программе «PRO-диплом УЕФА» (2021-2022)
|№
|ФИО
|1
|Белаков Владимир Олегович
|2
|Бицюра Виктор Григорьевич
|3
|Богатыр Виктор Николаевич
|4
|Венглинский Олег Николаевич
|5
|Гнатив Роман Михайлович
|6
|Гусев Олег Анатольевич
|7
|Дейкунов Олег Васильевич
|8
|Жилмар Тадеу да Сильва
|9
|Зарицкий Михаил Юрьевич
|10
|Климовский Игорь Петрович
|11
|Костюк Игорь Владимирович
|12
|Кудзиева Елена Юрьевна
|13
|Левченко Виталий Григорьевич
|14
|Любенович Желько
|15
|Николини Карло
|16
|Ротань Руслан Петрович
|17
|Сукиасян Эрванд Гарсеванович
|18
|Федык Иван Зинонович
|19
|Цымбал Николай Владимирович
Отметим, что следующая группа из 20 претендентов на получение тренерских дипломов УЕФА категории PRO уже прошла собеседование, и их документы отправлены на рассмотрение УЕФА. Первые занятия с ними планируется провести перед началом ЧМ-2022. Полный курс, как обычно, продлится два года.
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