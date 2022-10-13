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  4. Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо пора порадовать фанатов на передовой»
Лига Европы
13 октября 2022, 14:05 |
171
0

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо пора порадовать фанатов на передовой»

Специалист верит, что украинские клубы сегодня победят

13 октября 2022, 14:05 |
171
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо пора порадовать фанатов на передовой»
ФК Динамо Киев

Бывший защитник «Динамо» и «Днепра» Владимир Езерский поделился ожиданиями от матчей украинских клубов в Лиге Европы и Лиге конференций.

- Перед стартом группового раунда Лиги Европы «Динамо» считалось одним из фаворитов своей группы, но после трех туров является аутсайдером...
- Конечно, этот сезон на внутренней арене начался неудачно для киевлян. Снизились результаты бело-синих и на евроарене. Впрочем, «Динамо» – опытная команда, поэтому я уверен, что в чемпионате подопечные Мирчи Луческу стабилизируют свои результаты, а в Лиге Европы у ребят наконец-то должно сыграть самолюбие. Динамовцы просто обязаны взять максимум в оставшихся трех матчах группового раунда и попытаться пробиться в плей-офф турнира.

Просто коллективу нужно сделать поправки в своей игре, в частности, в действиях в обороне, чтобы не было ошибок подобных тем, которые, например, имели место во Франции. Если это удастся, то я не сомневаюсь в положительном результате для украинского коллектива.

- Позитивный результат – это победа?
- А ничья для «Динамо» смерти подобна. Да, будет сложно, но я верю, что для киевлян пора порадовать всех своих поклонников, особенно тех, кто сейчас на передовой борется с рашистами. Думаю, бело-синие победят со счетом 1:0.

- А что вы скажете о противостоянии «Днепра-1» с «Вадуцем»?
- Днепряне, превосходящие своего соперника в исполнительском мастерстве, должны побеждать, чтобы увеличить свои шансы по борьбе за место в плей-офф Лиги конференций. В прошлой игре фарт был на стороне команды из Лихтенштейна. Возможно, со стороны украинцев была и некоторая недооценка соперника. Если подопечные Александра Кучера продемонстрируют тот футбол, который у них выходит в чемпионате страны, то победа будет гарантирована.

- А каков будет ваш прогноз на эту игру?
- Здесь я увереннее в победе соотечественников. Думаю, «Днепр-1» обыграет «Вадуц» с разницей в два мяча. Счет? 3:1.

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Источник zbirna.com
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