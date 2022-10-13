Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо пора порадовать фанатов на передовой»

Бывший защитник «Динамо» и «Днепра» Владимир Езерский поделился ожиданиями от матчей украинских клубов в Лиге Европы и Лиге конференций.

- Перед стартом группового раунда Лиги Европы «Динамо» считалось одним из фаворитов своей группы, но после трех туров является аутсайдером...

- Конечно, этот сезон на внутренней арене начался неудачно для киевлян. Снизились результаты бело-синих и на евроарене. Впрочем, «Динамо» – опытная команда, поэтому я уверен, что в чемпионате подопечные Мирчи Луческу стабилизируют свои результаты, а в Лиге Европы у ребят наконец-то должно сыграть самолюбие. Динамовцы просто обязаны взять максимум в оставшихся трех матчах группового раунда и попытаться пробиться в плей-офф турнира.

Просто коллективу нужно сделать поправки в своей игре, в частности, в действиях в обороне, чтобы не было ошибок подобных тем, которые, например, имели место во Франции. Если это удастся, то я не сомневаюсь в положительном результате для украинского коллектива.

- Позитивный результат – это победа?

- А ничья для «Динамо» смерти подобна. Да, будет сложно, но я верю, что для киевлян пора порадовать всех своих поклонников, особенно тех, кто сейчас на передовой борется с рашистами. Думаю, бело-синие победят со счетом 1:0.

- А что вы скажете о противостоянии «Днепра-1» с «Вадуцем»?

- Днепряне, превосходящие своего соперника в исполнительском мастерстве, должны побеждать, чтобы увеличить свои шансы по борьбе за место в плей-офф Лиги конференций. В прошлой игре фарт был на стороне команды из Лихтенштейна. Возможно, со стороны украинцев была и некоторая недооценка соперника. Если подопечные Александра Кучера продемонстрируют тот футбол, который у них выходит в чемпионате страны, то победа будет гарантирована.

- А каков будет ваш прогноз на эту игру?

- Здесь я увереннее в победе соотечественников. Думаю, «Днепр-1» обыграет «Вадуц» с разницей в два мяча. Счет? 3:1.