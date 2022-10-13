Игорь ЦЫГАНЫК: «Ренн выглядит сильнее Динамо»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык дал прогноз на матч Лиги Европы «Динамо» – «Ренн».

«Будет очень непростой матч. «Динамо» находится в сложной и турнирной, и психологической ситуации. Они два гостевых матча в этой Лиге Европы проиграли на последних секундах «Фенербахче» и «Ренну». Потеряли два важных зачетных балла. Это серьезный удар по моральном настроении команды.

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Я не думаю, что ситуация как-то кардинально изменится для «Динамо» сегодня. То есть, «Ренн» снова будет держать мяч, будет контролировать игру. «Динамо» придется искать свои моменты впереди, надеяться на удачные действия при стандартах.

Обыграть «Ренн» «бело-синим» в Кракове – мечта и необходимость. Тем не менее, французы пока в разы выглядят лучше киевлян. Здесь негде правды деть. Ожидаю сложный матч. Хочу поставить на ничью. Точный счёт? Да будет 1:1», – сказал Цыганык.