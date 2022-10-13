Украина. Премьер лига13 октября 2022, 12:41 | Обновлено 13 октября 2022, 12:44
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Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Минай – Верес
Встреча состоится в пятницу, 14 октября
13 октября 2022, 12:41 | Обновлено 13 октября 2022, 12:44
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«Минай» на стадионе «Минай» принимает «Верес» в поединке 7 тура чемпионата Украины. Матч состоится 14.10.2022. Начало игры в 13:00.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.
«Минай» – «Верес». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.
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