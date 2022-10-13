Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Минай – Верес
Украина. Премьер лига
13 октября 2022, 12:41 | Обновлено 13 октября 2022, 12:44
97
0

Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Минай – Верес

Встреча состоится в пятницу, 14 октября

13 октября 2022, 12:41 | Обновлено 13 октября 2022, 12:44
97
0
Где смотреть онлайн матч украинской Премьер-лиги Минай – Верес
upl.ua

«Минай» на стадионе «Минай» принимает «Верес» в поединке 7 тура чемпионата Украины. Матч состоится 14.10.2022. Начало игры в 13:00.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на платформе Setanta Sports.

«Минай» – «Верес». Прогноз и анонс на матч украинской Премьер-лиги.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Денис БОЙКО: «Подтвердился худший сценарий. Но я вернусь более сильным»
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
ЛУЧЕСКУ: «Предлагаю сыграть в Варшаве или Кракове. Львов – не лучшая идея»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай где смотреть Минай - Верес Верес Ровно
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет работать, чтобы выйти на Евро»
Футбол | 13 октября 2022, 08:50 0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет работать, чтобы выйти на Евро»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет работать, чтобы выйти на Евро»

Будет очень сложно

Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Футбол | 12 октября 2022, 23:59 14
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер

В другом матче группы «Бавария» на выезде переиграла «Викторию»

Ломаченко дал характеристику своему следующему сопернику
Бокс | 13.10.2022, 10:48
Ломаченко дал характеристику своему следующему сопернику
Ломаченко дал характеристику своему следующему сопернику
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Футбол | 12.10.2022, 17:27
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 13.10.2022, 02:25
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
Трансферы и Неймар. Мбаппе хочет уйти из-за решений ПСЖ
11.10.2022, 20:11 2
Футбол
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
11.10.2022, 14:02 29
Футбол
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
12.10.2022, 21:12 12
Футбол
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
11.10.2022, 13:20
Бокс
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
12.10.2022, 08:27 4
Футбол
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
12.10.2022, 22:38 1
Другие виды
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
12.10.2022, 17:11 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности