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Лига Европы
13 октября 2022, 12:07 | Обновлено 13 октября 2022, 13:03
384
0

ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Ренном

Киевлянам нужна победа

13 октября 2022, 12:07 | Обновлено 13 октября 2022, 13:03
384
0
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Ренном
ФК Динамо Киев

В четверг, 13 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между киевским «Динамо» и французским «Ренном».

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Перед второй встречей с «Ренном» киевляне провели финальную тренировку.

Матч пройдет на стадионе «Краковии» имени Юзефа Пилсудского в Кракове и начнется в 18:45 по местному времени (19:45 по киевскому).

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Ренн Ренн видео
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Источник ФК Динамо Киев
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