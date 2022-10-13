Лига Европы13 октября 2022, 12:07 | Обновлено 13 октября 2022, 13:03
384
0
ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Ренном
Киевлянам нужна победа
13 октября 2022, 12:07 | Обновлено 13 октября 2022, 13:03
384
0
В четверг, 13 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между киевским «Динамо» и французским «Ренном».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Перед второй встречей с «Ренном» киевляне провели финальную тренировку.
Матч пройдет на стадионе «Краковии» имени Юзефа Пилсудского в Кракове и начнется в 18:45 по местному времени (19:45 по киевскому).
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 октября 2022, 10:48 1
Василий скоро вернется в ринг
Футбол | 12 октября 2022, 12:11 1
Судя по всему, с Рюдигером все в порядке
Футбол | 13.10.2022, 08:50
Футбол | 12.10.2022, 17:27
Футбол | 12.10.2022, 20:14
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.10.2022, 19:11 2
12.10.2022, 17:11 4
11.10.2022, 19:11 1
12.10.2022, 00:35 10
11.10.2022, 11:12 4
12.10.2022, 22:38 1
11.10.2022, 23:59 100