ВИДЕО. Динамо провело финальную тренировку перед матчем с Ренном

В четверг, 13 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между киевским «Динамо» и французским «Ренном».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Перед второй встречей с «Ренном» киевляне провели финальную тренировку.

Матч пройдет на стадионе «Краковии» имени Юзефа Пилсудского в Кракове и начнется в 18:45 по местному времени (19:45 по киевскому).