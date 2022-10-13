ФОТО. Известно, в какой форме Динамо проведет второй матч с Ренном

Утром в день матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским «Динамо» и французским «Ренном», который пройдет на стадионе «Краковии» имени Юзефа Пилсудского в Кракове, состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

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Среди прочего было утверждено, в каких формах будет проведена встреча команды. Отметим, что соперники выйдут на поле в экипировке того же цвета, что и неделю назад в Ренне.

«Динамо» сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов, вратарь киевлян проведет матч в желтой экипировке. «Ренн» избрал форму традиционных красно-черных цветов, а вратарь наденет синюю экипировку.