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Лига Европы
13 октября 2022, 11:55 |
203
1

ФОТО. Известно, в какой форме Динамо проведет второй матч с Ренном

Киевляне сыграют против французов в домашнем комплекте экипировки

13 октября 2022, 11:55 |
203
1
ФОТО. Известно, в какой форме Динамо проведет второй матч с Ренном
ФК Динамо Киев

Утром в день матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы между киевским «Динамо» и французским «Ренном», который пройдет на стадионе «Краковии» имени Юзефа Пилсудского в Кракове, состоялось традиционное предматчевое совещание по организационным вопросам.

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Среди прочего было утверждено, в каких формах будет проведена встреча команды. Отметим, что соперники выйдут на поле в экипировке того же цвета, что и неделю назад в Ренне.

«Динамо» сыграет в основном комплекте формы бело-голубых цветов, вратарь киевлян проведет матч в желтой экипировке. «Ренн» избрал форму традиционных красно-черных цветов, а вратарь наденет синюю экипировку.

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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Ренн Ренн игровая форма
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Источник ФК Динамо Киев
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Іван Лапечук
яка різниця в якій формі дивитись футбол на футбольному полі
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