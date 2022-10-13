Денис БОЙКО: «Подтвердился худший сценарий. Но я вернусь более сильным»

Вратарь «Динамо» Денис Бойко в своем Instagram прокомментировал серьезную травму колена. Игроку предстоит операция и длительная реабилитация.

«К сожалению, подтвердился худший сценарий. Меня ждет операция и длительный путь восстановления. Но Денис Бойко еще никогда не был так мотивирован играть в футбол».

«Футбол - моя жизнь, и я обещаю всем, кто меня поддерживает и не поддерживает, кому я нравлюсь и не нравлюсь - я вернусь, и вернусь еще более сильным», - отметил Бойко.

Учитывая травму кипера Георгия Бущана, киевляне остались без двух основных стражей ворот.