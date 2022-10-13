ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва

Украинский теннисист Сергей Стаховский передал еще один пикап для нужд ВСУ.

«Станиславович продолжает», – подписал фото автомобиля Стаховский, намекнув, что машину купил Сергей Ребров.

Отметим, что это далеко не первый автомобиль, который Ребров передал украинским военным.