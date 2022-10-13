Другие новости13 октября 2022, 11:22 | Обновлено 13 октября 2022, 12:09
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ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
Украинские спортсмены продолжают поддерживать Украину
13 октября 2022, 11:22 | Обновлено 13 октября 2022, 12:09
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Украинский теннисист Сергей Стаховский передал еще один пикап для нужд ВСУ.
«Станиславович продолжает», – подписал фото автомобиля Стаховский, намекнув, что машину купил Сергей Ребров.
Отметим, что это далеко не первый автомобиль, который Ребров передал украинским военным.
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