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13 октября 2022, 11:22 | Обновлено 13 октября 2022, 12:09
1399
0

ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва

Украинские спортсмены продолжают поддерживать Украину

13 октября 2022, 11:22 | Обновлено 13 октября 2022, 12:09
1399
0
ФОТО. Стаховский пригнал для нужд ВСУ еще одно авто от Реброва
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Украинский теннисист Сергей Стаховский передал еще один пикап для нужд ВСУ.

«Станиславович продолжает», – подписал фото автомобиля Стаховский, намекнув, что машину купил Сергей Ребров.

Отметим, что это далеко не первый автомобиль, который Ребров передал украинским военным.

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Сергей Стаховский Сергей Ребров российско-украинская война
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