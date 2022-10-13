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13 октября 2022, 11:06 |
321
0

СВИТОЛИНА: «Враг беснуется из-за собственной слабости на фронте»

Украинская теннисистка – о ракетных обстрелах территории Украины

13 октября 2022, 11:06 |
321
0
СВИТОЛИНА: «Враг беснуется из-за собственной слабости на фронте»
Инстаграм Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина в очередной раз выразила слова поддержки Украине.

«За последние два дня россия выпустила более сотни ракет и беспилотников-камикадзе по нашей Родине. Киев, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Сумы, Кривой Рог, Днепр... Враг беснуется из-за собственной слабости на фронте, мстит ни в чем не повинным мирным жителям, людям, которые просто идут на работу, ведут детей в школу.

Я хочу подчеркнуть тот факт, что никакие ракеты, обстрелы и атаки не сломят украинцев. Они могут отнять наши дома и целые улицы, но не наше достоинство, мужество и волю к свободе. Мы будем защищать Украину. Мы будем бороться до победы. В эти мрачные дни позвольте вашим эмоциям превратиться в донаты. Поддержите Украину и сделайте донат на United24», – написала Свитолина в инстаграме.

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