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  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Был страх вылета Эвертона из АПЛ. А сейчас мы кайфуем»
Англия
13 октября 2022, 11:11 |
667
0

Виталий МИКОЛЕНКО: «Был страх вылета Эвертона из АПЛ. А сейчас мы кайфуем»

Украинский защитник полностью адаптировался к АПЛ

13 октября 2022, 11:11 |
667
0
Виталий МИКОЛЕНКО: «Был страх вылета Эвертона из АПЛ. А сейчас мы кайфуем»
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о том, что полностью привык к условиям АПЛ и сейчас получает удовольствием от футбола.

«Знаю, что самая большая проблема украинских игроков при переезде - это язык. Если не знаешь язык, то не можешь общаться с партнерами и не понимаешь тренера. Всем нужно учить английский, испанский, португальский - это очень важно. После перехода я не успел поработать с Рафой Бенитесом, которого скоро уволили. Не успел понять его методы».

«Прошлый сезон? Да, был определенный страх, потому что был шанс на вылет из АПЛ. Но у нас мощная по духу команда, и мы вырывали очки у «Челси», у МЮ. И теперь мы стали сильнее, а сейчас кайфуем от каждого дня вместе».

«Игровая схема? Мы играем и в четыре защитника, и в пять - разницы для меня нет. Мы и в сборной так играем, проблем нет. И в «Эвертоне» играю иногда центрального, так что не проблема», - сказал Миколенко в интервью Сетанта Спортс.

Сейчас команда набрала 10 очков и занимает 12-е место.

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу
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