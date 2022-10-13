Виталий МИКОЛЕНКО: «Был страх вылета Эвертона из АПЛ. А сейчас мы кайфуем»

Защитник «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал о том, что полностью привык к условиям АПЛ и сейчас получает удовольствием от футбола.

«Знаю, что самая большая проблема украинских игроков при переезде - это язык. Если не знаешь язык, то не можешь общаться с партнерами и не понимаешь тренера. Всем нужно учить английский, испанский, португальский - это очень важно. После перехода я не успел поработать с Рафой Бенитесом, которого скоро уволили. Не успел понять его методы».

«Прошлый сезон? Да, был определенный страх, потому что был шанс на вылет из АПЛ. Но у нас мощная по духу команда, и мы вырывали очки у «Челси», у МЮ. И теперь мы стали сильнее, а сейчас кайфуем от каждого дня вместе».

«Игровая схема? Мы играем и в четыре защитника, и в пять - разницы для меня нет. Мы и в сборной так играем, проблем нет. И в «Эвертоне» играю иногда центрального, так что не проблема», - сказал Миколенко в интервью Сетанта Спортс.

Сейчас команда набрала 10 очков и занимает 12-е место.