Тренер Рейнджерс не смог объяснить поражение 1:7 от Ливерпуля

«Рейнджерс» в домашнем матче Лиги чемпионов проиграл «Ливерпулю» 1:7, пропустив шесть голов во втором тайме. Тренер Джованни ван Бронкхорт не знает, как это объяснить.

«Первые 60 минут мы играли нормально. «Рейнджерс» на своем поле способен доставить проблемы любому сопернику, но то, как мы играли последние 25 минут, то проиграли бы вообще любой команде. Я не могу это объяснить».

«Нужно все это обдумать, сейчас я не готов объяснить такой провал. Конечно, мы принимаем критику после такого результат», - сказал ван Бронкхорст.

​Команда в четырех турах не набрала ни одного очка и пропустила 16 голов.