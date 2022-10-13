Ангелина Калинина – Исалин Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Клуж-Напоке
11 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Румынии.
Во втором круге украинка сразится против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№126 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после поединка Далфи – Паррисас Диас. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила бельгийка.
В следующем круге победительница сразится против Синь Ю Ван (№80 WTA) или Анны Блинковой (№138 WTA).
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