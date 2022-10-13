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  4. Ангелина Калинина – Исалин Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 октября 2022, 10:17 |
112
0

Ангелина Калинина – Исалин Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Клуж-Напоке

13 октября 2022, 10:17 |
112
0
Ангелина Калинина – Исалин Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Transylvania Open. Ангелина Калинина

11 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

Во втором круге украинка сразится против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№126 WTA). Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после поединка Далфи – Паррисас Диас. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила бельгийка.

В следующем круге победительница сразится против Синь Ю Ван (№80 WTA) или Анны Блинковой (№138 WTA).

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Источник Sport.ua
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