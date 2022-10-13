Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины будет работать, чтобы выйти на Евро»
Будет очень сложно
Защитник Эвертона и сборной Украины Виталий Миколенко уверен, что национальная команда сделает все возможное, чтобы выйти на Евро-2024 после того, как не удалось попасть на ЧМ-2022.
«Не вышли на ЧМ? Я не могу объяснить это, нужно прочувствовать. Для многих игроков это был последний шанс поехать на ЧМ, и я вижу, что ребята были очень злыми из-за того, мы не едем на турнир. Было сложно, но мы смотрим вперед».
«Далее у нас отбор на Евро-2024, и мы будем работать, чтобы попасть на турнир», — сказал Миколенко в интервью Сетанта Спорт.
Украина попала в сложную отборочную группу с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой.
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