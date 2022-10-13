ФОТО. Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» со счетом 7:1, а форвард Мохамед Салах оформил хет-трик.

На это игроку понадобилось всего 6 минут, что стало рекордом в истории турнира.

Салах опередил Бафетимби Гомиса, который в 2011 году забил три гола за 8 минут, а также Майка Ньюэлла, который в 1995 году отличился трижды за 9 минут.