Лига чемпионов13 октября 2022, 07:17 |
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ФОТО. Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов
Всего за 6 минут
13 октября 2022, 07:17 |
297
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В матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» со счетом 7:1, а форвард Мохамед Салах оформил хет-трик.
На это игроку понадобилось всего 6 минут, что стало рекордом в истории турнира.
Салах опередил Бафетимби Гомиса, который в 2011 году забил три гола за 8 минут, а также Майка Ньюэлла, который в 1995 году отличился трижды за 9 минут.
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