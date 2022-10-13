Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов
Лига чемпионов
13 октября 2022, 07:17 |
297
0

ФОТО. Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов

Всего за 6 минут

13 октября 2022, 07:17 |
297
0
ФОТО. Салах оформил самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» разгромил «Рейнджерс» со счетом 7:1, а форвард Мохамед Салах оформил хет-трик.

На это игроку понадобилось всего 6 минут, что стало рекордом в истории турнира.

Салах опередил Бафетимби Гомиса, который в 2011 году забил три гола за 8 минут, а также Майка Ньюэлла, который в 1995 году отличился трижды за 9 минут.

По теме:
Тоттенхэм – Айнтрахт – 3:2. Сон и Кейн. Видео голов и обзор матча
Спортинг – Марсель – 0:2. Забил Алексис Санчес. Видео голов и обзор матча
ХАВИ: «Я зол и огорчен. Ничья – это неудача. Мы сами допустили ошибки»
Ливерпуль Мохамед Салах Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
Футбол | 12 октября 2022, 17:27 0
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом
ФОТО. Легендарный вратарь МЮ встретился с Трубиным после матча с Реалом

Петер Шмейхель пообщался с украинским кипером

ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
Футбол | 12 октября 2022, 17:11 3
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя

Взамен игрок получил браслет Азовстали

ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Футбол | 12.10.2022, 21:12
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Футбол | 12.10.2022, 23:59
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7. Хет-трик Салаха за 6 минут. Видео голов, обзор
Футбол | 13.10.2022, 03:05
Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7. Хет-трик Салаха за 6 минут. Видео голов, обзор
Рейнджерс – Ливерпуль – 1:7. Хет-трик Салаха за 6 минут. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
11.10.2022, 13:20
Бокс
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
ФОТО. Страшное столкновение Рюдигера и Трубина
12.10.2022, 08:27 4
Футбол
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
11.10.2022, 19:11 1
Война
Доминик ГАШЕК: «НХЛ больше не рады в Чехии»
Доминик ГАШЕК: «НХЛ больше не рады в Чехии»
11.10.2022, 02:58 1
Хоккей
ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером
ФОТО. Трубин показал свое лицо после столкновения с Рюдигером
12.10.2022, 14:29
Футбол
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
11.10.2022, 23:59 100
Футбол
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
12.10.2022, 22:38
Другие виды
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
11.10.2022, 14:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности