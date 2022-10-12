Зеленский ввел в действие санкции против Януковича, Дерипаски и Курченко

Президент Украины Владимир Зеленский своим Указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 12 октября 2022 года «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)».

Санкции будут применены в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, российского олигарха Олега Дерипаски, министра обороны Украины времен Януковича Павла Лебедева, а также экс-президента харьковского «Металлиста» Сергея Курченко.

Активы олигархов на 10 лет заблокированы в Украине.