Соболь и Яремчук – в запасе Брюгге на матч с Атлетико

Украинский защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук остались на скамейке запасных бельгийского клуба «Брюгге» в поединке 4-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Игра «Атлетико» – «Брюгге» начнется в испанской столице в 19:45 по киевскому времени.

В турнирной таблице группы В Лиги чемпионов «Брюгге» занимает 1 место, имея 9 очков. У «Атлетико» 4 позиция и 3 пункта.