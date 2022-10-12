Соболь и Яремчук – в запасе Брюгге на матч с Атлетико
Бельгийская команда проведет матч 4-го тура Лиги чемпионов
Украинский защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук остались на скамейке запасных бельгийского клуба «Брюгге» в поединке 4-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».
Игра «Атлетико» – «Брюгге» начнется в испанской столице в 19:45 по киевскому времени.
В турнирной таблице группы В Лиги чемпионов «Брюгге» занимает 1 место, имея 9 очков. У «Атлетико» 4 позиция и 3 пункта.
Make us proud, boys! 👊✨ #UCL #AtlClu pic.twitter.com/Ri2pqhIQK2— Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 12, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хавбек головой поразил ворота «Реала» на 46-й минуте матча Лиги чемпионов
У голкипера повреждена крестообразная связка колена, уже назначена операция