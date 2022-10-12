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Лига чемпионов
12 октября 2022, 19:30 | Обновлено 12 октября 2022, 20:04
173
0

Соболь и Яремчук – в запасе Брюгге на матч с Атлетико

Бельгийская команда проведет матч 4-го тура Лиги чемпионов

12 октября 2022, 19:30 | Обновлено 12 октября 2022, 20:04
173
0
Соболь и Яремчук – в запасе Брюгге на матч с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Украинский защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук остались на скамейке запасных бельгийского клуба «Брюгге» в поединке 4-го тура Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

Игра «Атлетико» – «Брюгге» начнется в испанской столице в 19:45 по киевскому времени.

В турнирной таблице группы В Лиги чемпионов «Брюгге» занимает 1 место, имея 9 очков. У «Атлетико» 4 позиция и 3 пункта.

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Эдуард Соболь Роман Яремчук Брюгге Лига чемпионов Атлетико Мадрид стартовые составы
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Источник Sport.ua
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