Лопатецкая успешно начала выступления на турнире ITF в Болгарии

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стартовала с победы в основе турнира ITF W25 в Болгарии.

В первом круге украинка, которая преодолела квалификацию, одолела Ян Я-и из Китайского Тайбэя.

Созополь. Первый круг

Дарья Лопатецкая (Украина) – Ян Я-и (Китайский Тайбэй) – 3:6, 7:6(6), 6:3

В следующем раунде украинка сразится против Елены Малыгиной из Эстонии.

Ранее Лопатецкая пробилась в 1/4 финала в парном разряде на этом турнире.