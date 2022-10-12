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  4. Лопатецкая успешно начала выступления на турнире ITF в Болгарии
ITF
12 октября 2022, 16:51 |
156
0

Лопатецкая успешно начала выступления на турнире ITF в Болгарии

Дарья добыла победы в обоих разрядах

12 октября 2022, 16:51 |
156
0
Лопатецкая успешно начала выступления на турнире ITF в Болгарии
ФТУ. Дарья Лопатецкая

Украинская теннисистка Дарья Лопатецкая стартовала с победы в основе турнира ITF W25 в Болгарии.

В первом круге украинка, которая преодолела квалификацию, одолела Ян Я-и из Китайского Тайбэя.

Созополь. Первый круг
Дарья Лопатецкая (Украина) – Ян Я-и (Китайский Тайбэй) – 3:6, 7:6(6), 6:3

В следующем раунде украинка сразится против Елены Малыгиной из Эстонии.

Ранее Лопатецкая пробилась в 1/4 финала в парном разряде на этом турнире.

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Источник Sport.ua
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