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  4. Теннисистов из россии и беларуси допустили к Australian Open. Но с условием
Australian Open
12 октября 2022, 16:43 |
1253
4

Теннисистов из россии и беларуси допустили к Australian Open. Но с условием

Сыграют под нейтральным флагом

12 октября 2022, 16:43 |
1253
4
Теннисистов из россии и беларуси допустили к Australian Open. Но с условием
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство Australian Open подтвердило, что спортсмены из россии и беларуси смогут участвовать в первом крупном теннисном турнире нового года.

Правда, сделают это под нейтральным флагом.

«Могу сказать, что на этом этапе теннисисты из россии и беларуси допущены к турниру. Но игроки из россии не смогут участвовать под своим флагом».

«Они будут играть без флага и гимна, в нейтральном статусе», - сказал директор турнира Крэйг Тили.

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Источник Reuters
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Spectra
Хня!
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+3
Злий Глобинець
Треба було допускати лише після правильних відповідей на запитання: Чий Крим і Донбас?, Хто розв'язав загарбницьку війну?, і чи путін - Х**ло?
Причому відповідей письмових, скріплених особистим підписом. І все це на камеру.
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+1
Knushovka
Кондоми
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Павло Костюк
Ндя 
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