Теннисистов из россии и беларуси допустили к Australian Open. Но с условием

Руководство Australian Open подтвердило, что спортсмены из россии и беларуси смогут участвовать в первом крупном теннисном турнире нового года.

Правда, сделают это под нейтральным флагом.

«Могу сказать, что на этом этапе теннисисты из россии и беларуси допущены к турниру. Но игроки из россии не смогут участвовать под своим флагом».

«Они будут играть без флага и гимна, в нейтральном статусе», - сказал директор турнира Крэйг Тили.