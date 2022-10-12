Australian Open12 октября 2022, 16:43 |
1253
4
Теннисистов из россии и беларуси допустили к Australian Open. Но с условием
Сыграют под нейтральным флагом
12 октября 2022, 16:43 |
1253
4
Руководство Australian Open подтвердило, что спортсмены из россии и беларуси смогут участвовать в первом крупном теннисном турнире нового года.
Правда, сделают это под нейтральным флагом.
«Могу сказать, что на этом этапе теннисисты из россии и беларуси допущены к турниру. Но игроки из россии не смогут участвовать под своим флагом».
«Они будут играть без флага и гимна, в нейтральном статусе», - сказал директор турнира Крэйг Тили.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 октября 2022, 10:42 13
У мадридцев он оказался даже несколько выше
Футбол | 11 октября 2022, 23:59 100
Коллектив Игоря Йовичевича был близок к победе над действующим обладателем Кубка чемпионов
Футбол | 12.10.2022, 08:27
Теннис | 12.10.2022, 00:45
Футбол | 12.10.2022, 12:30
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.10.2022, 20:11 2
11.10.2022, 14:02 27
10.10.2022, 18:29
11.10.2022, 04:39
11.10.2022, 19:11 1
11.10.2022, 13:20
Футбол
11.10.2022, 15:07 4
Причому відповідей письмових, скріплених особистим підписом. І все це на камеру.