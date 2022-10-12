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  4. Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Шахтер мог брать три очка, эмоции не позитивные»
Лига чемпионов
12 октября 2022, 12:25 |
279
0

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Шахтер мог брать три очка, эмоции не позитивные»

Команда упустила победу в конце встречи

12 октября 2022, 12:25 |
279
0
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Шахтер мог брать три очка, эмоции не позитивные»
ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Богдан Михайличенко прокомментировал ничью 1:1 в матче с «Реалом», а также свою голевую передачу.

«Очень тяжелая игра. Могли рассчитывать на три очка, но пропустили в конце, очень обидно. Но если бы нам заранее сказали, что будет 1 пункт, то мы бы радовались. Однако после игры все были расстроены, поэтому эмоции не очень позитивные».

«Тренер сказал, что мы молодцы, что у нас хорошая команда».

«Мой голевой пас? Разыграли хорошую комбинацию: Миша вытянул на себя игрока и нашел меня, а Зубков уже завершил. Считаю, что красивый мяч забили», - сказал Михайличенко.

Команда после четырех туров набрала 5 очков и находится на 3-м месте.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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