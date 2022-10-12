Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нет Холанда, нет голов. Гвардиола пояснил, почему Эрлинг не сыграл в ЛЧ
Лига чемпионов
12 октября 2022, 11:49 |
1253
0

Нет Холанда, нет голов. Гвардиола пояснил, почему Эрлинг не сыграл в ЛЧ

Игроку дали отдохнуть

12 октября 2022, 11:49 |
1253
0
Нет Холанда, нет голов. Гвардиола пояснил, почему Эрлинг не сыграл в ЛЧ
Skysports.com

«Манчестер Сити» в матче 4-го тура Лиги чемпионов не сумел обыграть «Копенгаген» (0:0), а форвард Эрлинг Холанд впервые в сезоне пропустил матч команды.

Наставник Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие игрока.

«Матч против «Саутгемптона» Эрлинг завершил очень уставшим. Он не успел восстановиться. Вчера ему было не очень хорошо, поэтому я решил не рисковать».

«В целом, многие игроки уже устали, есть мелкие повреждения и другие проблемы. После матча ЛЧ у нас есть два дня, чтобы подготовиться к игре АПЛ против «Ливерпуля», — сказал Гвардиола.

Несмотря на ничью, команда уже гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

По теме:
Копенгаген – Ман Сити – 0:0. Как Марез не забил пенальти. Видеообзор матча
Марез не забил пенальти. Ман Сити вдесятером не сумел обыграть Копенгаген
Копенгаген – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Манчестер Сити Эрлинг Холанд Пеп Гвардиола
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sky Sports
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Футбол | 12 октября 2022, 01:39 0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Шахтер выглядел слаженно»

Наставник «Реала» – о ничьей с «горняками»

Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Футзал | 11 октября 2022, 20:55 4
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024
Украина обыграла Нидерланды и лидирует в группе квалификации к ЧМ-2024

Футзальная сборная под руководством Александра Косенко порадовала результатом

Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Футбол | 11.10.2022, 14:02
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Уайлдер оценил Усика. «В крузервейте он мне нравился больше»
Бокс | 12.10.2022, 11:30
Уайлдер оценил Усика. «В крузервейте он мне нравился больше»
Уайлдер оценил Усика. «В крузервейте он мне нравился больше»
Шахтер упустил победу над Реалом, Костюк снова проиграла, бронза Литвиненко
Футбол | 12.10.2022, 05:50
Шахтер упустил победу над Реалом, Костюк снова проиграла, бронза Литвиненко
Шахтер упустил победу над Реалом, Костюк снова проиграла, бронза Литвиненко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
11.10.2022, 00:55
Футбол
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
В шаге от реванша. Шахтер не удержал победу над Реалом в Варшаве
11.10.2022, 23:59 99
Футбол
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
11.10.2022, 23:12
Футбол
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
«Джошуа драться не хочет». Фьюри назвал следующего соперника
10.10.2022, 15:10 1
Бокс
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
10.10.2022, 10:50 10
Футбол
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
Фьюри рассказал, почему не будет ждать боя с Усиком
11.10.2022, 13:20
Бокс
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
«Напряженная атмосфера». Игроки Шахтера обеспокоены новостями из Украины
10.10.2022, 18:29
Футбол
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
Рашисты нанесли ракетные удары по Киеву, Днепру и Запорожью
10.10.2022, 09:09 10
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности