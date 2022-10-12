Нет Холанда, нет голов. Гвардиола пояснил, почему Эрлинг не сыграл в ЛЧ

«Манчестер Сити» в матче 4-го тура Лиги чемпионов не сумел обыграть «Копенгаген» (0:0), а форвард Эрлинг Холанд впервые в сезоне пропустил матч команды.

Наставник Хосеп Гвардиола объяснил отсутствие игрока.

«Матч против «Саутгемптона» Эрлинг завершил очень уставшим. Он не успел восстановиться. Вчера ему было не очень хорошо, поэтому я решил не рисковать».

«В целом, многие игроки уже устали, есть мелкие повреждения и другие проблемы. После матча ЛЧ у нас есть два дня, чтобы подготовиться к игре АПЛ против «Ливерпуля», — сказал Гвардиола.

Несмотря на ничью, команда уже гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.