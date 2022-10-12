Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№94 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

Во втором круге украинка сразится против Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Ранее девушки между играли четыре раза, украинка выиграла всего один матч.

В следующем круге победительница сразится против Юле Нимайер (№74 WTA) или Камиллы Рахимовой (№127 WTA).

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