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WTA
12 октября 2022, 08:45 | Обновлено 12 октября 2022, 08:49
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0

Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга в Клуж-Напоке

12 октября 2022, 08:45 | Обновлено 12 октября 2022, 08:49
40
0
Даяна Ястремская – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Transylvania Open. Даяна Ястремская

12 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№94 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

Во втором круге украинка сразится против Жасмин Паолини из Италии (№78 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Ранее девушки между играли четыре раза, украинка выиграла всего один матч.

В следующем круге победительница сразится против Юле Нимайер (№74 WTA) или Камиллы Рахимовой (№127 WTA).

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Даяна Ястремская смотреть онлайн WTA Клуж-Напока Жасмин Паолини
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Источник Sport.ua
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