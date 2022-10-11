Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
Лига чемпионов
11 октября 2022, 23:12 | Обновлено 11 октября 2022, 23:29
1632
0

ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма

Хавбек головой поразил ворота «Реала» на 46-й минуте матча Лиги чемпионов

11 октября 2022, 23:12 | Обновлено 11 октября 2022, 23:29
1632
0
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Александр Зубков открыл счет для Шахтера на старте второго тайма. Михаил Мудрик отдал пас на ход, Богдан Михайличенко навесил с левого фланга атаки, и Зубков головой отправил мяч в угол ворот.

ГОЛ! 1:0. Александр Зубков, 46 мин.

По теме:
Шахтер – Реал Мадрид. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Президент Ювентуса: «Аллегри останется главным тренером команды»
ВИДЕО. Перед матчем Шахтера болельщики составили флаги Украины и Польши
Шахтер Донецк Реал Мадрид Лига чемпионов Шахтер - Реал Александр Зубков видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марез не забил пенальти. Ман Сити вдесятером не сумел обыграть Копенгаген
Футбол | 11 октября 2022, 21:48 0
Марез не забил пенальти. Ман Сити вдесятером не сумел обыграть Копенгаген
Марез не забил пенальти. Ман Сити вдесятером не сумел обыграть Копенгаген

Уже на 30-й минуте у гостей был удален Серхио Гомес

Стартовые составы. Лунин выйдет в основе Реала на матч против Шахтера
Футбол | 11 октября 2022, 20:15 8
Стартовые составы. Лунин выйдет в основе Реала на матч против Шахтера
Стартовые составы. Лунин выйдет в основе Реала на матч против Шахтера

11 октября в 22:00 в Варшаве пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов

Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Футбол | 11.10.2022, 03:41
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Источник: Динамо осталось без Бойко, которому будет сделана операция
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Футбол | 11.10.2022, 15:07
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
Футбол | 11.10.2022, 00:55
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
Со мной это впервые. Луческу поведал, что происходило при воздушной тревоге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
Чемпион, финалист, Милевски и карлик. Кто против нас в отборе на Евро-2024
10.10.2022, 10:50 8
Футбол
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
Директор Динамо: «Суркис дал свою карточку раненой девочке из Николаева»
10.10.2022, 05:15 9
Футбол
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
Динамо сообщило о смерти известного фаната, который защищал Украину
10.10.2022, 17:35
Футбол
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
Леонид КУЧУК: «Я в шоке, бл***, от этих уродов. Извините»
09.10.2022, 21:55 5
Футбол
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
Массированный удар террористов: более 80 ракет, повреждения, последствия
10.10.2022, 12:40
Война
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
Ушла с матчболов. Ястремская прервала ужасную серию из восьми поражений
10.10.2022, 16:19 3
Теннис
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
Артета объяснил, почему Зинченко не попал в заявку на игру с Ливерпулем
09.10.2022, 20:10 1
Футбол
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
Источник: УАФ может отменить матчи 7-го тура УПЛ и приостановить чемпионат
11.10.2022, 14:02 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности