Лига чемпионов11 октября 2022, 23:12 | Обновлено 11 октября 2022, 23:29
1632
0
ВИДЕО. Зубков забил Лунину. Шахтер открыл счет на старте 2-го тайма
Хавбек головой поразил ворота «Реала» на 46-й минуте матча Лиги чемпионов
11 октября 2022, 23:12 | Обновлено 11 октября 2022, 23:29
1632
0
11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Александр Зубков открыл счет для Шахтера на старте второго тайма. Михаил Мудрик отдал пас на ход, Богдан Михайличенко навесил с левого фланга атаки, и Зубков головой отправил мяч в угол ворот.
ГОЛ! 1:0. Александр Зубков, 46 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 октября 2022, 21:48 0
Уже на 30-й минуте у гостей был удален Серхио Гомес
Футбол | 11 октября 2022, 20:15 8
11 октября в 22:00 в Варшаве пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 11.10.2022, 03:41
Футбол | 11.10.2022, 15:07
Футбол | 11.10.2022, 00:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.10.2022, 10:50 8
10.10.2022, 05:15 9
10.10.2022, 17:35
09.10.2022, 21:55 5
10.10.2022, 12:40
10.10.2022, 16:19 3
09.10.2022, 20:10 1
11.10.2022, 14:02 23