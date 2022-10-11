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  4. ВИДЕО. Перед матчем Шахтера болельщики составили флаги Украины и Польши
Лига чемпионов
11 октября 2022, 22:50 | Обновлено 11 октября 2022, 22:54
1123
2

ВИДЕО. Перед матчем Шахтера болельщики составили флаги Украины и Польши

В Варшаве проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов

11 октября 2022, 22:50 | Обновлено 11 октября 2022, 22:54
1123
2
ВИДЕО. Перед матчем Шахтера болельщики составили флаги Украины и Польши
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

ВИДЕО. Перед матчем в Варшаве болельщики составили флаги Украины и Польши

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Источник Sport.ua
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Алексей Левченко
Це просто неймовірно! Дякуємо, Польщо!
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+4
Павло Костюк
Супер, полякам велика подяка !
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0
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