ВИДЕО. Перед матчем Шахтера болельщики составили флаги Украины и Польши

11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

ВИДЕО. Перед матчем в Варшаве болельщики составили флаги Украины и Польши