Лига чемпионов11 октября 2022, 22:50 | Обновлено 11 октября 2022, 22:54
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ВИДЕО. Перед матчем Шахтера болельщики составили флаги Украины и Польши
В Варшаве проходит матч 4-го тура Лиги чемпионов
11 октября 2022, 22:50 | Обновлено 11 октября 2022, 22:54
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11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
ВИДЕО. Перед матчем в Варшаве болельщики составили флаги Украины и Польши
🇺🇦🤝🇵🇱— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 11, 2022
⠀#Shakhtar #UCL pic.twitter.com/OF4T8qK3iR
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Це просто неймовірно! Дякуємо, Польщо!
Супер, полякам велика подяка !
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