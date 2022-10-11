Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера были амбициозные планы - Де Дзерби, трансферы»

По итогам ежегодного отчета клуба генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал про амбициозные планы, которые были уничтожены войной россии против Украины.

«Сезон-2021/22 стал большим испытанием для всех нас. И речь, к сожалению, не только о футболе. Мы многого ждали от этого сезона и проделали колоссальную работу по подготовке к нему, однако 24 февраля 2022 года футбольные соревнования в Украине были остановлены, ведь в наш дом пришла война... Перед началом сезона-2021/22 «Шахтер» пригласил на должность главного тренера команды Роберто Де Дзерби. С этим итальянским специалистом и его штабом мы связывали большие надежды и самые амбициозные планы».

«О масштабе задач свидетельствует и трансферная кампания: были подписаны долгосрочные контракты с футболистами из ведущих клубов Европы – игроками «Шахтера» стали Педриньо, Марлон, Лассина Траоре, а во время зимнего окна - Давид Нерес».

«Команда уверенно начала сезон: через квалификацию пробилась в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, благодаря яркой победе над «Динамо» одержала Суперкубок Украины и ушла на зимний перерыв в статусе лидера Премьер-лиги», - сказал Палкин.

В итоге команду покинул и наставник Роберто Де Дзерби, который перебрался в АПЛ, и почти все легионеры.