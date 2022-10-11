Стартовые составы. Лунин выйдет в основе Реала на матч против Шахтера
11 октября в 22:00 в Варшаве пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов
11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.
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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.
Команда Игора Йовичевича имеет 4 очка после 3 туров и занимает 2-е место. Мадридский «Реал» лидирует в группе, набрав 9 очков из 9 возможных. Неделей ранее галактикос в Мадриде обыграли горняков со счетом 2:1.
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В основе Реала выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.
Состав Шахтера ожидается в ближайшие минуты.
Стартовые составы. Лунин выйдет в основе Реала на матч против Шахтера
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @FCShakhtar! #UCL pic.twitter.com/qD8IwLocWd— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 11, 2022
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