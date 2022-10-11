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Лига чемпионов
11 октября 2022, 20:15 | Обновлено 11 октября 2022, 20:23
515
0

Стартовые составы. Лунин выйдет в основе Реала на матч против Шахтера

11 октября в 22:00 в Варшаве пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов

11 октября 2022, 20:15 | Обновлено 11 октября 2022, 20:23
515
0
Стартовые составы. Лунин выйдет в основе Реала на матч против Шахтера
ФК Реал Мадрид. Андрей Лунин

11 октября в 22:00 в матче 4-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Реал» Мадрид.

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского.

Команда Игора Йовичевича имеет 4 очка после 3 туров и занимает 2-е место. Мадридский «Реал» лидирует в группе, набрав 9 очков из 9 возможных. Неделей ранее галактикос в Мадриде обыграли горняков со счетом 2:1.

В основе Реала выйдет украинский голкипер Андрей Лунин.

Состав Шахтера ожидается в ближайшие минуты.

Стартовые составы. Лунин выйдет в основе Реала на матч против Шахтера

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Источник Sport.ua
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