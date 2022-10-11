Как использовался VAR? Кривбасс опротестовал желтые карточки в матче УПЛ

Клуб УПЛ «Кривбасс» официально опротестовал две желтые карточки, которые игрок Иван Дибанго получил в матче чемпионата Украины против «Миная» (0:0).

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ФК «Кривбасс» категорически не согласен с решениями арбитров в матче 6 тура VBET Лиги «Кривбасс» – «Минай». Вообще, клуб не понимает, каким образом использовалась система VAR.

Хотим напомнить, что система VAR может быть использована только в четырех случаях, влияющих на футбольный матч. Это голы и нарушение правил перед голами; решение о пенальти и нарушение правил перед пенальти; прямые красные карты; ошибочная идентификация футболистов.

В матче «Кривбасс» – «Минай» (эпизод с первым предупреждением Дибанго) имели дело с последним случаем: VAR мог быть применен при ошибочной идентификации того, кто нарушил правила. Сфолил Волошин, но наказание в виде желтой карточки почему-то получил Дибанго. Судейская бригада с помощью VAR должна была исправить ошибку, которую допустил арбитр. Но этого не сделала.

Возникают вопросы и относительно момента, когда Дибанго получил вторую желтую карточку и покинул футбольное поле. Судья зафиксировал отмашку в лицо соперника со стороны игрока «Кривбасса». За такое нарушение должен получить красную. Но Дибанго увидел перед собой вторую желтую карточку. В данном случае судья снова не обратился за помощью VAR, несмотря на то, что речь вероятно шла о третьем случае применения системы – прямой красной карточке. Мы убеждены, что, вероятно, было бы уместно судье повторно пересмотреть этот эпизод и принять решение.

Учитывая перечисленные факты, клуб будет вынужден обжаловать обе желтые карточки Дибанго, полученные в поединке с «Минаем».