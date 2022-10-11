Лига чемпионов11 октября 2022, 17:38 | Обновлено 11 октября 2022, 19:44
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ВИДЕО. Ломаченко хочет абсолюта, Витао в Португалии, ставим на Шахтер
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
11 октября 2022, 17:38 | Обновлено 11 октября 2022, 19:44
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1. Ломаченко надеется стать абсолютным чемпионом
2. Экс-игрок Днепра перешел в хорватскую Локомотиву
3. Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
4. Прогноз на матч Шахтер – Реал
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