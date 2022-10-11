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Лига чемпионов
11 октября 2022, 17:38 | Обновлено 11 октября 2022, 19:44
240
0

ВИДЕО. Ломаченко хочет абсолюта, Витао в Португалии, ставим на Шахтер

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

11 октября 2022, 17:38 | Обновлено 11 октября 2022, 19:44
240
0
ВИДЕО. Ломаченко хочет абсолюта, Витао в Португалии, ставим на Шахтер
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ломаченко надеется стать абсолютным чемпионом
2. Экс-игрок Днепра перешел в хорватскую Локомотиву
3. Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера
4. Прогноз на матч Шахтер – Реал

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Источник Sport.ua
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