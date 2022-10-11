ВИДЕО. Ломаченко хочет абсолюта, Витао в Португалии, ставим на Шахтер

1. Ломаченко надеется стать абсолютным чемпионом

2. Экс-игрок Днепра перешел в хорватскую Локомотиву

3. Португальский клуб хочет подписать защитника Шахтера

4. Прогноз на матч Шахтер – Реал

Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.