ХАВИ: «В матче с Интером решится наша судьба»
Наставник «Барселоны» – о предстоящем поединке в Лиге чемпионов
Главный тренер испанской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Интера».
«Завтра решится наша судьба. Жаль, что мы оказались в такой неудобной ситуации. Это финал для нас. Мы ожидаем от «Интера» такого же напора, что и в первой встрече. «Барселона» должна выложиться на 100 процентов. Надеемся, это будет волшебный вечер. Последние два или три матча были не самыми лучшими. Мы рассчитываем на поддержку болельщиков», - сказал Хави.
Матч «Барселона» – «Интер» состоится в среду, 12 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
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