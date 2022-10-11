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Лига чемпионов
11 октября 2022, 19:25 | Обновлено 11 октября 2022, 19:26
213
0

ХАВИ: «В матче с Интером решится наша судьба»

Наставник «Барселоны» – о предстоящем поединке в Лиге чемпионов

11 октября 2022, 19:25 | Обновлено 11 октября 2022, 19:26
213
0
ХАВИ: «В матче с Интером решится наша судьба»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

«Завтра решится наша судьба. Жаль, что мы оказались в такой неудобной ситуации. Это финал для нас. Мы ожидаем от «Интера» такого же напора, что и в первой встрече. «Барселона» должна выложиться на 100 процентов. Надеемся, это будет волшебный вечер. Последние два или три матча были не самыми лучшими. Мы рассчитываем на поддержку болельщиков», - сказал Хави.

Матч «Барселона» – «Интер» состоится в среду, 12 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник Mundo Deportivo
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