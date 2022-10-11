ХАВИ: «В матче с Интером решится наша судьба»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

«Завтра решится наша судьба. Жаль, что мы оказались в такой неудобной ситуации. Это финал для нас. Мы ожидаем от «Интера» такого же напора, что и в первой встрече. «Барселона» должна выложиться на 100 процентов. Надеемся, это будет волшебный вечер. Последние два или три матча были не самыми лучшими. Мы рассчитываем на поддержку болельщиков», - сказал Хави.

Матч «Барселона» – «Интер» состоится в среду, 12 октября. Начало в 22:00 по Киеву.