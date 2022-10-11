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Лига чемпионов
11 октября 2022, 18:28 | Обновлено 11 октября 2022, 18:30
44
0

Тьяго СИЛВА: «Играть на Сан-Сиро против Милана всегда чрезвычайно сложно»

Защитник «Челси» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

11 октября 2022, 18:28 | Обновлено 11 октября 2022, 18:30
44
0
Тьяго СИЛВА: «Играть на Сан-Сиро против Милана всегда чрезвычайно сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Силва

Защитник английского «Челси» Тьяго Силва поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против итальянского «Милана».

«Не считаю, что «Милан» недостаточно силен. У них был плохой матч на прошлой неделе, это случается, но такие великие клубы не позволяют себе двух плохих игр подряд.

Они великолепно сыграли в субботу с «Ювентусом» и постараются выдать еще один классный матч завтра. Могу только предупредить партнеров, что нам придется очень постараться, потому что играть на «Сан-Сиро» против «Милана» всегда чрезвычайно сложно», - сказал Силва.

Матч «Милан» – «Челси» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 22:00 по Киеву. На прошлой неделе «россонери» уступили «пенсионерам» со счетом 0:3.

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Тьяго Силва Милан Челси Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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