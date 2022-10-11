Юношеская лига УЕФА. Шахтер сохраняет 2-е место в группе

«Шахтер» U-19, несмотря на два поражения от «Реала» U-19, пока что сохраняет 2-е место в группе Юношеской Лиги УЕФА.

В другом матче дня юношеская команда «Лейпцига» обыграла «Селтик» U-19 со счетом 2:0, поэтому украинская команда с 6 очками остается 2-й в квартете.

Далее «Шахтер» сыграет с «Селтиком» 25 октября и «Лейпцигом» 2 ноября.