Молодежные турниры11 октября 2022, 17:55 |
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Юношеская лига УЕФА. Шахтер сохраняет 2-е место в группе
У команды 6 очков после четырех матчей
11 октября 2022, 17:55 |
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«Шахтер» U-19, несмотря на два поражения от «Реала» U-19, пока что сохраняет 2-е место в группе Юношеской Лиги УЕФА.
В другом матче дня юношеская команда «Лейпцига» обыграла «Селтик» U-19 со счетом 2:0, поэтому украинская команда с 6 очками остается 2-й в квартете.
Далее «Шахтер» сыграет с «Селтиком» 25 октября и «Лейпцигом» 2 ноября.
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