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11 октября 2022, 17:55 |
895
0

Юношеская лига УЕФА. Шахтер сохраняет 2-е место в группе

У команды 6 очков после четырех матчей

11 октября 2022, 17:55 |
895
0
Юношеская лига УЕФА. Шахтер сохраняет 2-е место в группе
ФК Шахтер

«Шахтер» U-19, несмотря на два поражения от «Реала» U-19, пока что сохраняет 2-е место в группе Юношеской Лиги УЕФА.

В другом матче дня юношеская команда «Лейпцига» обыграла «Селтик» U-19 со счетом 2:0, поэтому украинская команда с 6 очками остается 2-й в квартете.

Далее «Шахтер» сыграет с «Селтиком» 25 октября и «Лейпцигом» 2 ноября.

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Источник Sport.ua
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