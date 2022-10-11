Тренер Зальцбурга: «Загреб на своем поле очень силен»

Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Маттиас Яйссле поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» из Загреба.

«Ждем, что дома «Динамо» сыграет немного агрессивнее. Хотя у них есть выработанная тактика. Мы тоже хотим завтра преуспеть в каких-то моментах. Загреб на своем поле очень силен, они показали это в матче против «Челси», - сказал Яйссле.

Матч «Динамо Загреб» – «РБ Зальцбург» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 22:00 по Киеву.