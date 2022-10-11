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Лига чемпионов
11 октября 2022, 16:38 | Обновлено 11 октября 2022, 16:55
44
0

Тренер Зальцбурга: «Загреб на своем поле очень силен»

Маттиас Яйссле – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

11 октября 2022, 16:38 | Обновлено 11 октября 2022, 16:55
44
0
Тренер Зальцбурга: «Загреб на своем поле очень силен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттиас Яйссле

Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Маттиас Яйссле поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» из Загреба.

«Ждем, что дома «Динамо» сыграет немного агрессивнее. Хотя у них есть выработанная тактика. Мы тоже хотим завтра преуспеть в каких-то моментах. Загреб на своем поле очень силен, они показали это в матче против «Челси», - сказал Яйссле.

Матч «Динамо Загреб» – «РБ Зальцбург» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Ред Булл Зальцбург Динамо Загреб Лига чемпионов Маттиас Яйссле
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Источник УЕФА
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