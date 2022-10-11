Лига чемпионов11 октября 2022, 16:38 | Обновлено 11 октября 2022, 16:55
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Тренер Зальцбурга: «Загреб на своем поле очень силен»
Маттиас Яйссле – о предстоящем матче в Лиге чемпионов
11 октября 2022, 16:38 | Обновлено 11 октября 2022, 16:55
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Главный тренер австрийского «Зальцбурга» Маттиас Яйссле поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против хорватского «Динамо» из Загреба.
«Ждем, что дома «Динамо» сыграет немного агрессивнее. Хотя у них есть выработанная тактика. Мы тоже хотим завтра преуспеть в каких-то моментах. Загреб на своем поле очень силен, они показали это в матче против «Челси», - сказал Яйссле.
Матч «Динамо Загреб» – «РБ Зальцбург» состоится во вторник, 11 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
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