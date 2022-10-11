Чемпион мира-2006 начнет самостоятельную тренерскую карьеру в Серии В
Даниэле Де Росси возглавил СПАЛ
Клуб итальянской Серии В СПАЛ официально сообщил о назначении на пост главного тренера Даниэле Де Росси. Контракт с 39-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.
Для Де Росси это будет первый самостоятельный тренерский опыт в карьере. Ранее он входил в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.
На посту главного тренера СПАЛа Де Росси заменит Роберто Вентурато. Под его руководством команда неудачно начала сезон и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Серии В.
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