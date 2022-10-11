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Италия
11 октября 2022, 16:03 |
456
0

Чемпион мира-2006 начнет самостоятельную тренерскую карьеру в Серии В

Даниэле Де Росси возглавил СПАЛ

11 октября 2022, 16:03 |
456
0
Чемпион мира-2006 начнет самостоятельную тренерскую карьеру в Серии В
ФК СПАЛ. Даниэле Де Росси

Клуб итальянской Серии В СПАЛ официально сообщил о назначении на пост главного тренера Даниэле Де Росси. Контракт с 39-летним специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Для Де Росси это будет первый самостоятельный тренерский опыт в карьере. Ранее он входил в тренерский штаб Роберто Манчини в сборной Италии.

На посту главного тренера СПАЛа Де Росси заменит Роберто Вентурато. Под его руководством команда неудачно начала сезон и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице Серии В.

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Источник ФК СПАЛ
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