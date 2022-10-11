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Украина. Премьер лига
11 октября 2022, 14:59 | Обновлено 11 октября 2022, 15:03
562
1

Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен

Издание FourFourTwo поставило Олега Блохина на 52-е место

11 октября 2022, 14:59 | Обновлено 11 октября 2022, 15:03
562
1
Легендарный игрок Динамо – в топ-100 лучших футболистов всех времен
farodevigo.es. Олег Блохин

Авторитетный британский журнал FourFourTwo составил список 100 лучших игроков в истории футбола.

Лучшим игроком издание назвало аргентинца Лионеля Месси из ПСЖ. На втором месте — еще один легендарный форвард сборной Аргентины и «Наполи» Диего Марадона. На третьей позиции — нападающий «Манчестер Юнайтед» португалец Криштиану Роналду.

В первую десятку также вошли: Пеле (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Йохан Кройфф (Нидерланды), Джордж Бест (Англия), Франц Беккенбауэр (Германия), Ференц Пушкаш (Венгрия) и Роналдо (Бразилия).

Знаменитый форвард «Динамо» Олег Блохин занял 52-е место в этом рейтинге.

«Блохин в свое время был неудержимым нападающим. Быстрый и техничный, он мог бежать на защитников на полной скорости, но также был известен блестящим позиционированием в штрафной площади.

Блохин был абсолютным лидером матчах в Суперкубом Европы против великой мюнхенской «Баварии» 1975 года, забив все три гола, когда украинцы выиграли 1:0 на выезде и 2:0 дома», – сказано в короткой характеристике от автора материала.

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Олег Блохин FourFourTwo Динамо Киев Лионель Месси Криштиану Роналду Диего Марадона
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Источник FourFourTwo
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OKs100
Холанд должен быть на первом месте.
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