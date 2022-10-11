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  4. Людмила КИЧЕНОК: «Ненависть на много поколений вперед»
WTA
11 октября 2022, 13:33 | Обновлено 11 октября 2022, 14:04
374
0

Людмила КИЧЕНОК: «Ненависть на много поколений вперед»

Украинская теннисистка – о ракетном обстреле рашистов

11 октября 2022, 13:33 | Обновлено 11 октября 2022, 14:04
374
0
Людмила КИЧЕНОК: «Ненависть на много поколений вперед»
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Десятая ракетка мира в паре Людмила Киченок отреагировала на вчерашний массированный обстрел Украины с территории рф.

«Нет слов...Тупая боль...И ненависть на много поколений вперед. Больше ста ракет было запущено по территории Украины», – написала украинка в инстаграме.

Отметим, что, по данным Генштаба ВСУ, 10 октября рф выпустила 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские «Шахид-136». Средства ПВО уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).

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