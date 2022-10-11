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  4. Президент Баварии: «Отпустить Левандовски – тяжелое решение»
Германия
11 октября 2022, 13:30 |
188
0

Президент Баварии: «Отпустить Левандовски – тяжелое решение»

Ули Хенесс – о проблемах в атаке команды

11 октября 2022, 13:30 |
188
0
Президент Баварии: «Отпустить Левандовски – тяжелое решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ули Хенесс

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал кадровые проблемы в атаке команды:

«Одно можно сказать наверняка — нам не хватает «девятки». Когда ведешь со счетом 2:0, ты должен побеждать в матче.

Конечно, отпустить Роберта – это важное и тяжелое решение. На топ-форварда уже не осталось денег. Если бы его пригласили, сейчас все было бы хорошо».

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Ули Хенесс Бавария Роберт Левандовски
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