Германия11 октября 2022, 13:30 |
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Президент Баварии: «Отпустить Левандовски – тяжелое решение»
Ули Хенесс – о проблемах в атаке команды
11 октября 2022, 13:30 |
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал кадровые проблемы в атаке команды:
«Одно можно сказать наверняка — нам не хватает «девятки». Когда ведешь со счетом 2:0, ты должен побеждать в матче.
Конечно, отпустить Роберта – это важное и тяжелое решение. На топ-форварда уже не осталось денег. Если бы его пригласили, сейчас все было бы хорошо».
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