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Лига чемпионов
11 октября 2022, 13:02 | Обновлено 11 октября 2022, 13:41
158
1

Шахтер – Реал: шансы для андердога

Прогноз не слишком оптимистичен, однако это может сыграть на руку «Шахтеру»

11 октября 2022, 13:02 | Обновлено 11 октября 2022, 13:41
158
1
Шахтер – Реал: шансы для андердога

11 октября, 22:00. Муниципальный стадион (Варшава)
Трансляция – медиасервис MEGOGO, платформа Volia TV.

Неделю назад в Мадриде «Шахтер» и «Реал» сыграли свой седьмой поединок в истории. Прогнозируемо «Шахтер» проиграл на «Сантьяго Бернабеу». По эмоциям счет 2:1 воспринимался почти как положительный: удержались, цеплялись, не сдались. Более того, есть повод для радости и гордости. Во-первых, почти фантастическим кажется факт, что против одной из лучших команд мира Йовичевич выставил полностью украинский состав, а во-вторых, гол Зубкова как вишенка на торте атакующих действий «горняков». Потому что если отвлечься от общей картины матча, то яркие вспышки активности игроков атаки «Шахтера» - это точно красиво. Теперь нас ждет ответный матч в Варшаве.

Титульный партнер ФК «Шахтер» и первый легальный букмекер Parimatch Ukraine прогнозирует для «горняков» тяжелый поединок и оценивает их шансы на победу, как 7.30 до 1. А вот «Реал» снова бесспорный фаворит противостояния. Коэффициент на победу «сливочных» – 1.39. То, что команды впервые в истории очных противостояний сыграют вничью, эксперты тоже считают маловероятным. Коэффициент на то, что соперники на этот раз разойдутся миром – 5.50.

Прогноз не слишком оптимистичен, однако это может сыграть на руку «Шахтеру». Очевидно, что сравнивать украинскую и испанскую команды просто бессмысленно. По опыту, статусу, качеству и мастерству игроки Мадрида просто на несколько уровней выше исполнителей «горняков», однако именно «Шахтер» в этой Лиге чемпионов уже доказал, что в определенных ситуациях важна именно команда, ее гибкость, характер, а порой и ее удача. Так было в первом матче против «Лейпцига» (4:1), против «Селтика» (1:1), и наконец на «Бернабеу», когда даже стадион «сливочных» начинал поддерживать украинцев и их действия на поле. Если от команды не ожидаешь чудес, она может поразить или даже ошеломить. Наконец, иногда андердоги становятся триумфаторами. Почему бы не сейчас?

К ответной игре с «Реалом» «Шахтер» готовился без перерыва на матч УПЛ. Клуб смог договориться с ФК «Львов» о перенесении игры чемпионата, избежал еще нескольких переездов и сохранил время на восстановление. «Оранжево-черные» продолжают готовиться к поединку в полном составе, в лазарете по-прежнему находится только Корниенко. Игорь Йовичевич полон оптимизма и уверен, что в Варшаве его команда сможет достичь даже лучшего результата, чем в Мадриде. Этот оптимизм может быть подкреплен еще и отзывами испанских СМИ о его команде. Если тема Мудрика – уже почти мовитон, то после первого матча свою долю дифирамбов получил еще и Анатолий Трубин. Голкипер «Шахтера» совершил 11 сейвов и поразил своей реакцией и умением читать игру. Так что если и теперь Трубин поймает кураж – это может стать залогом результата.

«Реал», выигравший все три поединка в группе, едет в Варшаву уже почти участником плей-офф Лиги чемпионов. Выезд на матч против «Шахтера» предшествует для них одному из важнейших матчей сезона. 16 октября на «Сантьяго Бернабеу» приедет «Барселона». Извечные соперники дышат друг другу в затылок, делят первое и второе места в Примере, так что очный поединок должен определить абсолютного лидера чемпионата. Мадридцы уже в последнем матче Ла Лиги против «Хетафе» не слишком напрягались, победа 1:0 их устроила. В матче против «Шахтера» тоже может сработать фактор Эль Класико, когда нужно поберечь лидеров, не подвергаться лишним травмам и достичь своего малой кровью. Если такой настрой действительно будет, «горняки» точно должны этим пользоваться. Место в воротах «Реала» снова займет Андрей Лунин. Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы, и украинец получает шанс себя проявить.

Пока «Шахтер» все еще остается вторым в группе F с четырьмя баллами в зачете. Однако уже ближайший тур расстановку по турнирной таблице точно поменяет. Поэтому, чтобы не зависеть от других, «горняки» должны творить свою судьбу и историю сами. Варшава обещает поддержку на трибунах, поэтому стоит пользоваться случаем и удивлять футбольный мир. Болеем за «Шахтер» и заряжаем на украинскую команду вместе с Parimatch Ukraine!

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Фанькин кот
Вот это правильный прогноз. Так бы всегда.
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