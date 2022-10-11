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Лига чемпионов
11 октября 2022, 12:58 | Обновлено 11 октября 2022, 13:00
98
0

Милан – Челси: возможен ли реванш на «Сан Сиро»?

«Челси», и «Милан» подходят к матчу с приятным послевкусием побед в национальных чемпионатах

11 октября 2022, 12:58 | Обновлено 11 октября 2022, 13:00
98
0
Милан – Челси: возможен ли реванш на «Сан Сиро»?

11 октября. 22.00. Милан. «Сан Сиро»
Трансляция – медиасервис MEGOGO

Разгромная победа «Челси» над «Миланом» на «Стэмфорд Бридж» (3:0) - результат впечатляющий. Не то чтобы победа лондонцев, все еще находящихся в состоянии перестройки и привыкания команды к требованиям нового тренера, не была ожидаемой, наоборот, ее прогнозировали эксперты, букмекеры, журналисты, но вот то, что «россонери» бросят играть уже после первого пропущенного гола, и вообще нанесут по воротам Аррисабалаги всего 4 удара и 1 в створ – это неожиданность от чемпиона Италии.

После трех туров ситуация в группе Е довольно интересна. С победой и двумя ничьими лидирует «Зальцбург», а «Челси» и «Милан», каждый из которых заработал по 4 очка, следуют за австрийцами. На данный момент из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов впереди лондонцы, поэтому, если у «россонери» есть амбиции в этом розыгрыше Лиги чемпионов, им нужно побеждать «синих» дома.

Беттинг-партнер ФК «Челси» Parimatch считает лондонцев фаворитами выездного поединка с «Миланом». Коэффициент на то, что «синие» огорчат публику на «Сан Сиро» и заберут еще три очка на групповом этапе ЛЧ, выставлен коэффициент – 2.40. Шансы «россонери» на победу ниже – 3.05 к 1. Не верят эксперты и в то, что соперники сыграют вничью. Коэффициент на такой результат – 3.45.

Собственно и «Челси», и «Милан» подходят к матчу с приятным послевкусием побед в национальных чемпионатах. Лондонцы без проблем в 10-м туре АПЛ победили «Вулверхемптон» (3:0), еще и дебютным голом за клуб отличился 21-летний воспитанник клуба Армандо Броя. А вот «Милан» в 9-м туре Серии А одолел принципиального соперника – «Ювентус» (2:0), а Стефано Пиоли назвал игру невероятной «с точки зрения энергии и интенсивности» и заявил, что «технически команда даже может сделать немного больше» . И это при том, что Пиоли до сих пор очень ограничен кадрово. Возвращение Тео Эрнандеса может радовать, но в целом ситуацию не меняет. Главный тренер «россонери» до сих пор вынужден экспериментировать, чтобы компенсировать отсутствие пяти игроков основы.

А «Челси» точно приедет в Милан без Уэсли Фофана. 21-летний француз, за ​​которого лондонцы летом заплатили «Лестеру» 80 миллионов евро, забил свой дебютный гол за «синих» в первом матче с «россонери», но тогда же травмировал колено и выпал минимум на 6 недель.

Эксперты Parimatch наиболее вероятным результатом считают минимальную победу «Челси», а среди возможных авторов голов выделяют Обамеянга или Стерлинга. А вот на игру «Милана» точно должно повлиять Леау, португалец продолжает творить чудеса на футбольном поле и повышать собственный ценник. Самое время занимать синюю или красно-черную сторону и заряжать на победу любимой команды вместе с Parimatch!

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Источник Sport.ua
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