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Лига конференций
11 октября 2022, 13:03 | Обновлено 11 октября 2022, 13:35
152
0

Вадуц – Днепр-1. Известны судейские назначения на матч Лиги конференций

Встречу рассудит бригада из Румынии

11 октября 2022, 13:03 | Обновлено 11 октября 2022, 13:35
152
0
Вадуц – Днепр-1. Известны судейские назначения на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Мариан Барбу

Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать матч четвертого тура группового раунда Лиги конференций «Вадуц» – «Днепр-1».

Арбитр матча – Мариан Барбу из Румынии. На линиях ему помогут соотечественники Кристиан Орбулет и Имре Бучи. Четвертый арбитр тоже из Румынии – Лучан Рушанду.

Матч состоится 13 октября в Лихтенштейне, начало в 22:00 по Киеву.

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Мариан Барбу Лига конференций Днепр-1 Вадуц Вадуц - Днепр-1 судейские назначения
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Источник УЕФА
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