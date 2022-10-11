Вадуц – Днепр-1. Известны судейские назначения на матч Лиги конференций

Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать матч четвертого тура группового раунда Лиги конференций «Вадуц» – «Днепр-1».

Арбитр матча – Мариан Барбу из Румынии. На линиях ему помогут соотечественники Кристиан Орбулет и Имре Бучи. Четвертый арбитр тоже из Румынии – Лучан Рушанду.

Матч состоится 13 октября в Лихтенштейне, начало в 22:00 по Киеву.