Лига конференций11 октября 2022, 13:03 | Обновлено 11 октября 2022, 13:35
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Вадуц – Днепр-1. Известны судейские назначения на матч Лиги конференций
Встречу рассудит бригада из Румынии
11 октября 2022, 13:03 | Обновлено 11 октября 2022, 13:35
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Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать матч четвертого тура группового раунда Лиги конференций «Вадуц» – «Днепр-1».
Арбитр матча – Мариан Барбу из Румынии. На линиях ему помогут соотечественники Кристиан Орбулет и Имре Бучи. Четвертый арбитр тоже из Румынии – Лучан Рушанду.
Матч состоится 13 октября в Лихтенштейне, начало в 22:00 по Киеву.
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