Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб
Игрок «Динамо» отреагировал на очередные обстрелы соседей
Защитник «Динамо» Никита Бурда лаконично и четко отреагировал на массовый обстрел территории Украины со стороны рашистов.
Футболист опубликовал в сторис инстаграма карту, где на запад от границ рф и рб страны обозначены как «Люди», а на восток – «**бки».
Отметим, что, по данным Генштаба ВСУ, 10 октября рф выпустила 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские «Шахид-136». Средства ПВО уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).
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