Люди и **бки. Никита Бурда провел четкую черту по границе с рф и рб

Защитник «Динамо» Никита Бурда лаконично и четко отреагировал на массовый обстрел территории Украины со стороны рашистов.

Футболист опубликовал в сторис инстаграма карту, где на запад от границ рф и рб страны обозначены как «Люди», а на восток – «**бки».

Отметим, что, по данным Генштаба ВСУ, 10 октября рф выпустила 84 крылатых ракеты, 24 беспилотных летательных аппарата, из них 13 - иранские «Шахид-136». Средства ПВО уничтожили 56 целей. Среди них 43 крылатых ракеты и 13 БПЛА (из них 10 типа «камикадзе»).