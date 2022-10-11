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Лига Европы
11 октября 2022, 12:26 |
129
0

Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Динамо – Ренн

На матче Лиги Европы будут работать судьи из Нидерландов

11 октября 2022, 12:26 |
129
0
Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Динамо – Ренн
Getty Images/Global Images Ukraine. Сердар Гезюбююк

Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Динамо» – «Ренн».

Арбитр матча – Сердар Гезюбююк из Нидерландов. На линиях ему помогут соотечественники Йост ван Зуилен и Йохан Бальдер. Четвертый арбитр тоже из Нидерландов – Сандер Ван Дер Эйк.

Видеоассистент арбитра – Йерун Маншот, его помощник Ингмар Остром (оба из Нидерландов).

Матч состоится 13 сентября в Кракова, начало в 19:45 по Киеву.

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судейские назначения Динамо Киев Лига Европы Ренн Динамо - Ренн Сердар Гезюбююк
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Источник УЕФА
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