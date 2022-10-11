Известна бригада арбитров, которая рассудит матч Динамо – Ренн
На матче Лиги Европы будут работать судьи из Нидерландов
Стал известен состав судейской бригады, которая будет обслуживать матч четвертого тура группового раунда Лиги Европы «Динамо» – «Ренн».
Арбитр матча – Сердар Гезюбююк из Нидерландов. На линиях ему помогут соотечественники Йост ван Зуилен и Йохан Бальдер. Четвертый арбитр тоже из Нидерландов – Сандер Ван Дер Эйк.
Видеоассистент арбитра – Йерун Маншот, его помощник Ингмар Остром (оба из Нидерландов).
Матч состоится 13 сентября в Кракова, начало в 19:45 по Киеву.
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