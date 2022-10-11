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WTA
11 октября 2022, 12:14 | Обновлено 11 октября 2022, 12:44
211
0

Ангелина Калинина – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Клуж-Напоке

11 октября 2022, 12:14 | Обновлено 11 октября 2022, 12:44
211
0
Ангелина Калинина – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

11 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

В первом круге украинка сразится против Эжени Бушар из Канады (№443 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на центральном корте после поединка Кристиан – Сиюй Ван. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила канадка.

В следующем круге победительница сразится против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№126 WTA).

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Источник Sport.ua
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