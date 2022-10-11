Ангелина Калинина – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Клуж-Напоке
11 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Румынии.
В первом круге украинка сразится против Эжени Бушар из Канады (№443 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на центральном корте после поединка Кристиан – Сиюй Ван. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила канадка.
В следующем круге победительница сразится против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№126 WTA).
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