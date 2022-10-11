Ангелина Калинина – Эжени Бушар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 октября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№45 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Румынии.

В первом круге украинка сразится против Эжени Бушар из Канады (№443 WTA). Встреча состоится четвертым запуском на центральном корте после поединка Кристиан – Сиюй Ван. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила канадка.

В следующем круге победительница сразится против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№126 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА