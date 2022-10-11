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11 октября 2022, 11:50 | Обновлено 11 октября 2022, 11:52
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0

Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Реалом

Встреча начнется в 13:00 по Киеву

11 октября 2022, 11:50 | Обновлено 11 октября 2022, 11:52
310
0
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Реалом
ФК Шахтер Донецк

11 октября в 13:00 состоится поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА.

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В 4-м туре группового этапа «Шахтер» в Варшаве играет против мадридского «Реала». Неделей ранее в Мадриде разгромно выиграли хозяева поля (6:1).

Состав «Шахтера» U19 на матч с «Реалом» U19: Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Лосенко, Ющенко, Сигеев, Пушкарев, Погорилый.

Запасные: Барченко, Башмарин, Огарков, Чуйко, Цуканов, Сметана, Ломага.

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Шахтер Донецк Реал Мадрид Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Реал Мадрид U-19 Шахтер - Реал стартовые составы
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Источник ФК Шахтер Донецк
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