Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА с Реалом

11 октября в 13:00 состоится поединок 4-го тура Юношеской лиги УЕФА.

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В 4-м туре группового этапа «Шахтер» в Варшаве играет против мадридского «Реала». Неделей ранее в Мадриде разгромно выиграли хозяева поля (6:1).

Состав «Шахтера» U19 на матч с «Реалом» U19: Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Лосенко, Ющенко, Сигеев, Пушкарев, Погорилый.

Запасные: Барченко, Башмарин, Огарков, Чуйко, Цуканов, Сметана, Ломага.