Рой Кин может в Вест Бромвиче возобновить тренерскую карьеру

51-летний экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин является основным кандидантом на пост главного тренера «Вест Бромвича». «Дрозды» уволили Стива Брюса, поэтому тренерский пост у них нынче свободный.

Последним местом работы Кина был «Ноттингем Форест». Там он до 2019 году был ассистентом наставника. Ранее ирландец работал в штабе сборной Ирландии и «Астон Виллы». В качестве главного тренера Рой Кин в последний раз работал в 2011 году в «Ипсвиче».

«Вест Бромвич» в Чемпионшипе опустился в зону вылета – на 22 место. Команда идет на серии из восьми матчей без побед.