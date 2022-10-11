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Англия
11 октября 2022, 11:10 | Обновлено 11 октября 2022, 11:11
109
0

Рой Кин может в Вест Бромвиче возобновить тренерскую карьеру

Ирландец вновь готов работать

11 октября 2022, 11:10 | Обновлено 11 октября 2022, 11:11
109
0
Рой Кин может в Вест Бромвиче возобновить тренерскую карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Кин

51-летний экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин является основным кандидантом на пост главного тренера «Вест Бромвича». «Дрозды» уволили Стива Брюса, поэтому тренерский пост у них нынче свободный.

Последним местом работы Кина был «Ноттингем Форест». Там он до 2019 году был ассистентом наставника. Ранее ирландец работал в штабе сборной Ирландии и «Астон Виллы». В качестве главного тренера Рой Кин в последний раз работал в 2011 году в «Ипсвиче».

«Вест Бромвич» в Чемпионшипе опустился в зону вылета – на 22 место. Команда идет на серии из восьми матчей без побед.

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Вест Бромвич Рой Кин Чемпионшип
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Источник Daily Mail
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