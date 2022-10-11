Лукас ВАСКЕС: «Мне очень сложно представить то, что происходит в Украине»

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов с «Шахтером».

– Что скажешь о предстоящей игре?

– Очень важный шаг для нас. Если выиграем завтра, то гарантируем себе первое место в группе и выйдем в плей-офф за два тура до конца группового этапа. Это придаст нам уверенности, чтобы дальше следовать нашим путем и побеждать. Этого трудно достичь, но мы хорошо готовимся и довольны тем, как проходит сезон.

– Готов играть на позиции правого защитника?

– Да, считаю себя правым защитником. Я очень хорошо адаптировался, мне комфортно играть на этой позиции в каждой игре и каждой тренировке.

– Как физическое состояние?

– Я уже в порядке – восстановился после травмы и чувствую себя хорошо.

– У игроков есть мысли о будущем поединке с «Барселоной»?

– Неизбежно, что об этом будут говорить. У всех на прицеле такая важная игра, как Эль-классико, но сейчас мы сосредоточены только на завтрашнем матче, потому что это очень важный шаг к выходу в следующий раунд Лиги чемпионов.

– Что думаешь о ситуации в Украине, где сегодня атаковали много городов, в том числе Киев? Как считаешь, какое сейчас моральное состояние у игроков «Шахтера»?

– Мне очень сложно представить себе то, что сейчас происходит в Украине. Нам было бы очень трудно пережить ситуацию, в которой оказался «Шахтер». Это все усложняет. Мы хотим, чтобы все закончилось как можно скорее и чтобы в Украине был мир.

– В этом сезоне «Реал» не считают фаворитом Лиги чемпионов...

– Нас это не смущает, это еще одна мотивация. В прошлом году нас не считали фаворитами, и в итоге мы выиграли Лигу чемпионов. От нас зависит, как хорошо выступим и сможем ли победить. И это то, что мы делаем каждый год. Мы считаем, что победа в Лиге чемпионов не является случайностью или везением. Каждая Лига чемпионов сложнее, и тот факт, что мы выиграли это турнир так много раз за последние годы, является источником гордости и делает нас очень счастливыми. Что думают остальные, не имеет большого значения.

– Какие воспоминания о матче на стадионе «Легии» 6 лет назад?

– Мы играли тогда за закрытыми дверями и закончили со счетом 3:3. Я помню, что Бэйл забил отличный гол ударом с лета.

Матч состоится во вторник в Варшаве, начало в 22:00 по Киеву.