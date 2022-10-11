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Германия
11 октября 2022, 09:40 | Обновлено 11 октября 2022, 10:54
233
0

Штутгарт уволил наставника команды

Вольную получил Пеллегрино Матараццо

11 октября 2022, 09:40 | Обновлено 11 октября 2022, 10:54
233
0
Штутгарт уволил наставника команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеллегрино Матараццо (слева)

Немецкий «Штутгарт» сообщил об увольнении с поста главного тренера команды Пеллегрино Матараццо.

44-летний специалист возглавлял «швабов» с декабря 2019 года. За это время он успел провести с командой ровно 100 матчей во всех турнирах.

В 9-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» потерпел поражение от «Униона Берлин» (0:1). Эта неудача стала последней для команды под руководством Матараццо.

В таблице чемпионата Германии «Штутгарт» занимает 17 место, имея 5 очков после 9 игр. Команда остается единственной в Бундеслиге, еще не побеждавшей в этом сезоне.

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Источник ФК Штутгарт
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