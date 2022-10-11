Штутгарт уволил наставника команды

Немецкий «Штутгарт» сообщил об увольнении с поста главного тренера команды Пеллегрино Матараццо.

44-летний специалист возглавлял «швабов» с декабря 2019 года. За это время он успел провести с командой ровно 100 матчей во всех турнирах.

В 9-м туре чемпионата Германии «Штутгарт» потерпел поражение от «Униона Берлин» (0:1). Эта неудача стала последней для команды под руководством Матараццо.

В таблице чемпионата Германии «Штутгарт» занимает 17 место, имея 5 очков после 9 игр. Команда остается единственной в Бундеслиге, еще не побеждавшей в этом сезоне.